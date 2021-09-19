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19.09.2021 11:33
Рубрика: Экономика

Продлен период для возмещения затрат компаний на профилактику COVID-19

Текст: Елена Манукиян

Период возмещения затрат работодателей на профилактику коронавируса за счет страховых взносов официально продлен до 1 октября. Приказ Минтруда об этом сегодня вступил в силу.

Фото: Павел Усаченко / РИА Новости
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Это значит, что у компаний еще есть возможность сократить свои расходы, понесенные в этом году на приобретение масок, перчаток, термометров, санитайзеров, проведение лабораторного обследования работников на COVID-19. Ранее крайним сроком подачи документов в Фонд социального страхования было первое августа.

В приказе отмечается, что вернуть расходы на обеспечение предупредительных мер работодатели могут в размере не более 20% от суммы перечисленных ими страховых взносов, объем средств может быть увеличен до 30%, если они направили на санаторно-курортное лечение работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости.

Впервые право на возмещение затрат на профилактику коронавируса за счет страховых взносов работодатели получили в прошлом году. Всего в 2020 году Фонд социального страхования вернул им 17 млрд рублей, следует из отчета Фонда социального страхования, представленного на Всероссийской неделе охраны труда в сентябре: эти средства компании потратили на профилактику коронавируса и других заболеваний, а также на предупреждение производственного травматизма

О средствах, которые потрачены на предупредительные меры, работодателям необходимо отчитаться.

Экономика Работа Охрана труда Трудовое законодательство

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