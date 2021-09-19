Профессор Петр Чумаков рассказал, кому не страшен коронавирус

Люди, которые болеют простудой, становятся неуязвимы перед коронавирусом, рассказал член-корреспондент РАН, профессор Петр Чумаков.

Он пояснил, что болеющий человек не может подхватить еще один вирус, поскольку вырабатывается интерферон - противовирусный белок, который защищает организм от вторичного заражения. Но после выздоровления риск снова появляется.

"И поскольку он будет ослаблен первым заболеванием, то коронавирус, возможно, будет протекать даже более тяжело", - сказал Чумаков, чьи слова приводит Ura.ru.

Завлабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов отметил, что микст-инфекции, когда к одному возбудителю присоединяется другой, очень распространены, но обычно один патоген оказывается сильнее. Это зависит от того, что это за инфекции, и в каком порядке они попали в организм. Как добавил эксперт, ученым мало известно об этом.

"Изучать его, как вы понимаете, без намеренного инфицирования добровольцев исключительно трудно и очень дорого", - сказал он.