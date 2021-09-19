Путин призвал к формированию согласованной стратегии по Афганистану

В Душанбе прошли юбилейный саммит Шанхайской организации сотрудничества и совместная встреча лидеров стран ШОС и Организации Договора о коллективной безопасности. В основном речь шла об Афганистане - помощи в восстановлении страны и предупреждении рисков безопасности региону. Также на повестке были совместные шаги по преодолению пандемии. Лидеры начали процедуру приема Ирана в ШОС и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии.

Участники саммита утвердили целый ряд документов, в их числе совместную декларацию, программу сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму, план действий по выполнению антинаркотической стратегии, план взаимодействия по вопросам международной информационной безопасности и план мер по преодолению негативных социально-экономических последствий пандемии. В декларации они призвали к становлению Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков. Также было решено, что следующий саммит ШОС состоится в Узбекистане 15-16 сентября 2022 года.

Президент России принял участие в обсуждении в формате видеоконференции. Владимир Путин отметил серьезные риски, связанные с обострением ситуации в Афганистане "после поспешного вывода, если не сказать бегства, из этой страны сил США и их союзников по НАТО". Нужно содействовать началу инклюзивного межафганского мирного процесса и сделать все, чтобы блокировать угрозы терроризма, наркотрафика, религиозного экстремизма, подчеркнул он и предложил проработать вопрос о возобновлении деятельности Контактной группы "ШОС - Афганистан".

Вступление Ирана в ШОС будет способствовать повышению международного авторитета организации, считает Путин. Он отметил солидный портфель заявок от других государств, желающих сотрудничать, и призвал подумать, как сделать более эффективным участие наблюдателей и диалоговых партнеров в работе ШОС. Например, параллельно с саммитами лидеров проводить мероприятия в формате ШОС-плюс - с приглашением партнеров.

В прошлом году объем взаимной торговли России с государствами ШОС снизился на 6,4 процента - до 141,6 млрд долларов. Но благодаря антикризисным мерам можно исправить ситуацию, уверен Путин. Так, Россия уже направила около 3 трлн рублей - более 4,5 процента ВВП - на сохранение рабочих мест и доходов граждан, поддержку предпринимательства, перезапуск инвестиционного цикла, помощь регионам, конкретным людям и семьям с детьми.

Помочь Афганистану обрести наконец мир и стабильность, безусловно, в наших общих интересах

Президент РФ подчеркнул важность усилий ШОС и ОДКБ для обеспечения безопасности и стабильности на евразийском пространстве, что особенно актуально в связи с обострением ситуации в Афганистане. Американцы и их союзники оставили после себя "открытый ящик Пандоры, полный проблем, связанных с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью и, к сожалению, религиозным экстремизмом", констатировал Путин. Страна оказалась в состоянии полной экономической и социальной разрухи. При этом, уходя, западное сообщество бросило целый арсенал современного оружия, военной техники и боеприпасов. "Помочь Афганистану обрести наконец мир и стабильность, безусловно, в наших общих интересах", - заявил Путин. Особое значение имеет налаживание результативного межафганского диалога с участием всех этнических, религиозных и политических групп.

Временное правительство, как говорят сами талибы (представители запрещенной в РФ террористической организации. - Прим. "РГ"), нельзя назвать реально репрезентативным или инклюзивным, но работать с ним нужно, считает российский лидер. Новое правительство Афганистана считает важной задачей реконструкцию инфраструктуры. Но им самим это сделать вряд ли по силам, поэтому Россия поддерживает идею созыва под эгидой ООН международной донорской конференции по Афганистану, объявил президент. Ситуация в афганской экономике крайне тяжелая, все средства в зарубежных банках заморожены. "Есть опасность, что отсутствие средств в казне Афганистана может подтолкнуть тех, кто контролирует сегодня страну, к тому, чтобы зарабатывать на торговле наркотиками и оружием", - предостерег Путин и призвал провести работу с западными странами для поэтапной разморозки резервов Афганистана и восстановления программ по линии Всемирного банка и МВФ. Основную долю расходов, связанных с постконфликтным восстановлением, должны взять на себя США, страны НАТО, которые несут прямую ответственность за тяжелые последствия своего многолетнего присутствия в этой стране, убежден он.