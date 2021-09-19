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19.09.2021 19:18
Рубрика: Общество

Археологи рассказали о новых находках на территории Кремля

Текст: Игорь Елков
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(8565)
Сокровища из кремлевских подземелий - не фигура речи. На глубине 3 - 5 метров сотрудники Института археологии РАН нашли в Кремле сотни предметов - от артефактов первого тысячелетия н.э. до фундаментов XVII века.
Свежие находки из культурного слоя XIV—XVI веков, всего около 400 предметов. На переднем плане: мельничный жернов, пострадавший от пожара. Фото: Сергей Куксин Свежие находки из культурного слоя XIV—XVI веков, всего около 400 предметов. На переднем плане: мельничный жернов, пострадавший от пожара. Фото: Сергей Куксин
Свежие находки из культурного слоя XIV—XVI веков, всего около 400 предметов. На переднем плане: мельничный жернов, пострадавший от пожара. Фото: Сергей Куксин

Раскопки ведут на месте Старых и Новых Приказов - это от Царь-колокола полсотни метров в сторону Москвы-реки. При Иване Грозном здесь построили Посольскую палату, затем "дьячие избы", которые позже заменили каменными двухэтажными. Приказы были чем-то вроде современных министерств.

"Этот год принес новые открытия: остатки городских усадеб XIV - XVI веков", - рассказывает директор Института археологии Николай Макаров.

Раскопки фундаментов показали, что древние мастера обладали высокой строительной культурой. В эпоху Бориса Годунова использовали прием арочного фундамента - арка из белого камня принимала на себя нагрузку от стены, разгружая массив фундаментной кладки. Изящно, умно и надежно.

Да и средневековые отделочники тоже были на высоте. "Внутри здания были настланы кирпичные полы - своеобразный кирпичный паркет, уложенный "в елочку", - отмечает академик Макаров.

Среди 400 найденных предметов есть очень редкие. В Москве еще не находили ничего похожего на поливную чашу XV века, украшенную рисунками лица человека и загадочного животного. Термин "поливная" означает технологию изготовления - защита керамики глазурью (поливой). Хозяин чаши если что-то из нее и поливал, то лишь себя - изнутри. Вероятно, добрым вином. По оценке историка Владимира Коваля, стоила такая, как если бы была изготовлена из чистого золота. Ну, по меньшей мере, из серебра.

Фото: Игорь Елков
В Кремле нашли вещи и бусы людей железного века

Нашли и фрагменты 30-литровых амфор домонгольского периода, в таких нам из Константинополя везли виноградное вино. Обязательно - сладкое, сахар заменял консерванты. По крепости - не выше 16 градусов. В Византии такое вино разбавляли, наши вряд ли. Вода градус крадет, да и климат знаете ли...

Среди находок - стеклянный перстень из Волжской Булгарии, шпора, сковорода, мельничные жернова. Раскопаны глубокие ямы-погреба с огромными деревянными срубами, одна сторона - до 5 метров. Что, как отмечают археологи, весьма необычно для рядовых городских строений. Если, конечно, они были рядовыми.

Именно такие открытия позволяют создать достоверный облик Москвы разных эпох.

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