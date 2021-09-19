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19.09.2021 10:59
Рубрика: Общество

Более 12 тысяч кустов роз высадили летом в Москве

Текст: Ирина Огилько

В столице специалисты комплекса городского хозяйства минувшим летом высадили свыше 12 тысяч кустов роз. Работы проходили с середины июня до конца августа.

Фото: Макс Ветров/РИА Новости
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Около 20 сортов кустовых и почвопокровных роз разнообразных оттенков украсили: Парк Победы на Поклонной горе, Аллею Космонавтов, Зубовскую площадь, сквер на Кутузовском проспекте, территории объектов здравоохранения, в их числе Морозовская детская городская клиническая больница и НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского и другие.

В этом месяце специалисты проведут подкормку растений удобрениями, чтобы укрепить их корневую систему и повысить морозостойкость.

Перед наступлением холодов выполнят обрезку, на зиму укроют специальным защитным материалом, чтобы помочь растениям благополучно перезимовать в открытом грунте.

Напомним, что с каждым годом все больше в столице высаживают многолетников, кусты роз - одни из них. Например, в прошлом году было высажено более 1,5 млн штук многолетних растений.

Кстати, в начале октября в городе начнут высаживать под зиму луковицы тюльпанов, чтобы они первыми после схода снега весной начали радовать москвичей и гостей города.

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