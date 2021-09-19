Эксперт отметил надежность и прозрачность онлайн-голосования

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что благодаря техническим возможностям электронное голосование является надежным и прозрачным. Об этом он сообщил Агентству городских новостей "Москва".

"Мы как общество, когда следим за голосованием, мы не вмешиваемся в результаты голосования. Но на каждом участке сидят наблюдатели, которые фиксируют: сколько человек прошло, как они дошли до кабинки и так далее. А с помощью блокчейна можно зафиксировать именно время событий, которое потом не оспоришь уже, потому что оно записано уже в ряде мест, это вопрос к технологии. И, соответственно, благодаря электронному голосованию мы превратились в одного большого наблюдателя, причем один участок, а наблюдателей неограниченное количество. <…> Мы получили доступ к любым голосам", - сказал Герман Клименко.

Он подчеркнул, что электронное голосование позволяет не просто следить за динамикой голосов, но и всегда вернуться в прошлое, проанализировав, насколько динамика естественна.

"Всегда можно посмотреть время и логин, то есть такой получился наблюдатель, гораздо более облеченный компетенцией. Если наблюдатель сидит (на участке), отошел в туалет, он пропустил бюллетень, то тут есть человеческий фактор, а (в электронном голосовании) вы можете взять блок за любой промежуток времени. Например, у вас есть сомнения, что в течении этого часа был вброс. Вы можете вернуться, применив современные средства любого матанализа, и убедиться", - пояснил Герман Клименко.

Эксперт подчеркнул, что видно, когда работает программное обеспечение, это то, на чем основана отбивка DDоS-атак у "Яндекса". "Искусственно сформировать поток голосующих, чтобы он был равномерный, это крайне сложно. Соответственно вы можете вернуться и все проверить.Мы можем выстраивать любые гипотезы с любыми мониторингами", - добавил Герман Клименко.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.