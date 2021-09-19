Новости

На что обратить внимание в выписке ЕГРН при покупке недвижимости 17:17
Жерар Депардье проголосовал в посольстве РФ в Париже 17:16
В Осетии прошли выборы на самом высокогорном избирательном участке РФ 17:10
Эксперт отметил надежность и прозрачность онлайн-голосования 17:03
Подведены итоги первых российско-французских переговоров по шампанскому 16:56
В Москве побит рекорд явки на онлайн-голосование 16:48
Матвиенко оценила решение о выплатах 50 тысяч рублей всем блокадникам 16:31
Центральную Россию ждет аномальное похолодание со снегом 16:29
Представители России и США обсудили вопрос о вмешательстве в выборы 16:22
Явка на выборах в Подмосковье превысила 37 процентов 16:19
В Петербурге проголосовали Михаил Боярский и Лариса Луппиан 16:08
На участках в Бразилии начались выборы депутатов Госдумы 16:03
Европейские эксперты оценили выборы в России 15:37
Ученые обнаружили возможных виновников пандемии коронавируса 15:36
Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии 15:16
Дмитрий Песков отдаст выигрыш "Миллиона призов" на благотворительность 15:12
В Роспотребнадзоре исключили новую волну коронавируса из-за штамма "мю" 15:10
Медведев проголосовал на выборах в Госдуму онлайн 15:07
Головин забил первый мяч за "Монако" в чемпионате Франции-2021/22 15:05
Политолог Марков: Голосование на дому должно сохраниться навсегда 14:54
Собянин оценил ход работ в рамках масштабной реконструкции ВДНХ 14:49
Командование США поздравило своих летчиков изображением российских Су-27 14:42
Французский политолог назвал Россию лидером цифровой демократии 14:37
Патриарх Кирилл призвал не стесняться своей веры ни перед кем 14:30
В Израиле задержаны все заключенные, бежавшие из тюрьмы строгого режима 14:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 17:03
Рубрика: Власть

Эксперт отметил надежность и прозрачность онлайн-голосования

Текст: Любовь Проценко

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко считает, что благодаря техническим возможностям электронное голосование является надежным и прозрачным. Об этом он сообщил Агентству городских новостей "Москва".

"Мы как общество, когда следим за голосованием, мы не вмешиваемся в результаты голосования. Но на каждом участке сидят наблюдатели, которые фиксируют: сколько человек прошло, как они дошли до кабинки и так далее. А с помощью блокчейна можно зафиксировать именно время событий, которое потом не оспоришь уже, потому что оно записано уже в ряде мест, это вопрос к технологии. И, соответственно, благодаря электронному голосованию мы превратились в одного большого наблюдателя, причем один участок, а наблюдателей неограниченное количество. <…> Мы получили доступ к любым голосам", - сказал Герман Клименко.

В Москве побит рекорд явки на онлайн-голосование

Он подчеркнул, что электронное голосование позволяет не просто следить за динамикой голосов, но и всегда вернуться в прошлое, проанализировав, насколько динамика естественна.

"Всегда можно посмотреть время и логин, то есть такой получился наблюдатель, гораздо более облеченный компетенцией. Если наблюдатель сидит (на участке), отошел в туалет, он пропустил бюллетень, то тут есть человеческий фактор, а (в электронном голосовании) вы можете взять блок за любой промежуток времени. Например, у вас есть сомнения, что в течении этого часа был вброс. Вы можете вернуться, применив современные средства любого матанализа, и убедиться", - пояснил Герман Клименко.

Эксперт подчеркнул, что видно, когда работает программное обеспечение, это то, на чем основана отбивка DDоS-атак у "Яндекса". "Искусственно сформировать поток голосующих, чтобы он был равномерный, это крайне сложно. Соответственно вы можете вернуться и все проверить.Мы можем выстраивать любые гипотезы с любыми мониторингами", - добавил Герман Клименко.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.

В регионах Власть Работа власти Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России
Россия и Франция проведут переговоры из-за спора о шампанском
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья США
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств