Явка избирателей на онлайн-выборы в Москве достигла 90%

В Москве явка избирателей на онлайн-выборы достигла 90%. Об этом сообщает сайт по наблюдению за онлайн-голосованием в столице. В частности, в его информации говорится, что свои голоса на выборах в Госдуму РФ за кандидатов в депутаты по федеральному избирательному округу отдали более 1,8 млн человек.

По одномандатному округу при такой же явке проголосовали также более 1,8 млн человек, на довыборах в Мосгордуму проголосовали более 69 тыс. граждан при явке в 88,8%, а на выборах депутатов совета депутатов муниципального округа Щукино при явке в 88,3% свои голоса отдали более 13 тыс. москвичей.

Голосование на выборах трех уровней в столице идет уже третий день и завершится сегодня, в воскресенье, 19 сентября.