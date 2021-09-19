Явка на онлайн-выборы в Москве превысила 95%

На онлайн-голосовании в Москве бюллетени получили уже более 95% избирателей. Об этом свидетельствуют последние данные Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

"Явка на дистанционное электронное голосование уже перешла за 90 процентов. Меня эта цифра не удивляет. Это абсолютно нормально", - заявил председатель Мосгорудумы Алексей Шапошников.

Он выразил уверенность, что электронное голосование будет постоянно увеличивать число своих сторонников. В то же время, по мнению политика, стоит сохранить и другие форматы голосования.