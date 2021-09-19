Явка на выборах в Подмосковье за два дня составила почти 30 процентов

За два дня на избирательные участки в Московской области пришли почти 1,7 миллиона человек. Это 28,48 процента, сообщил председатель Мособолизбиркома Илья Березкин.

В воскресенье, в третий день голосования, в Подмосковье открылись все избирательные участки, включая временные, созданные на труднодоступных территориях, жителям которых неудобно добираться до постоянных участков.

Напомним, в области с 17 по 19 сентября проходят выборы депутатов Госдумы, Мособлдумы и нескольких муниципальных советов депутатов.