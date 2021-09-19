Итоговая явка на онлайн-голосовании в Москве превысила 96%

Явка избирателей на электронное голосование в Москве превысила 96%, отмечается в сообщении на сайте по наблюдению за электронным голосованием.

Уточняется, что свои голоса за кандидатов в депутаты по федеральному избирательному округу отдали более 1,9 млн человек. В то же время по одномандатному округу при такой же явке проголосовали тоже более 1,9 млн человек, на довыборах в Мосгордуму свой выбор сделали более 75 тысяч граждан при явке 96,3%, а на выборах депутатов совета депутатов Шукина при явке 96,1% свои голоса отдали более 15 тысяч москвичей.

Напомним, онлайн-выборы в Москве, как и традиционное голосование, проходили 17, 18 и 19 сентября. Всего на электронное голосование записались более двух миллионов человек.