Корреспондент "РГ" проверил, как проходят выборы в центре Москвы

Корреспондент "РГ" в воскресенье обошел несколько избирательных участков в центре Москвы и узнал, как там проходят выборы депутатов Госдумы.

На участке №155 в Вадковском переулке, к примеру, явка к утру воскресенья составила примерно 20%, и это без учета тех, кто решил проголосовать онлайн. А таких набралось немало - заявление на электронное голосование подали около 650 из 3 тысяч прикрепленных здесь избирателей.

"В целом выборы у нас проходят спокойно, больше всего людей было в пятницу, многие приходили с утра перед работой, - рассказал председатель УИК участка №155 Дмитрий Бояринов. - Около 100 человек прикрепились к нашему участку заранее, чтобы проголосовать не по месту прописки - они получают только один бюллетень со списком партий, за одномандатников они не могут проголосовать. Что касается среднего возраста избирателей, то его трудно назвать - приходит много и пенсионеров, и молодых людей".

Избирателей в воскресенье здесь было немного, но люди все же приходили. Пенсионерка Раиса Николаевна Васильева перенервничала и допустила ошибку - в бюллетене с перечислением партий поставила сразу две галочки. "Рассказала о своей ошибке, бюллетень при мне уничтожили и выдали новый, тогда я уже проголосовала как хотела", - поделилась она с "РГ". А вот молодой москвич по имени Михаил отдал голос без ошибок, но выбор делал практически накануне, посоветовавшись с родственниками. "Думал проголосовать онлайн, но пропустил срок регистрации, поэтому пришел сам", - рассказал он.

На каждом участке соблюдают санитарные меры - зайти можно только в маске, повсюду стоят антисептики, измеряется температура. На участке №142 во дворце творчества детей и молодежи на Миусах температуру измеряют при помощи высоких технологий - каждого избирателя на входе просят посмотреть в камеру, после чего робот сам озвучивает свой вердикт: если температура в норме, можно проходить. Голосование здесь тоже проходит современно - вместо обычных урн используют комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ). Председатель УИК Андрей Силинский говорит, что комплексы никого не пугают - их на этом участке используют давно, избиратели привыкли. "Людей приходит, на мой взгляд, меньше обычного - процентов на 5-10, возможно, это связано с плохой погодой, - предполагает он. - Что касается электронного голосования, то его выбрал каждый пятый наш избиратель, мы удалили их из списков, как и положено".

Этот участок известен тем, что здесь обычно голосует Геннадий Зюганов - так произошло и в воскресенье, в связи с чем на участке было много прессы. После голосования лидер КПРФ призвал прийти на выборы тех, кто еще этого не сделал. Голосование на участке №142 при этом шло как обычно. Пенсионер Вениамин Афанасьевич Алехин, к примеру, опустил в КОИБ оба бюллетеня, после чего рассказал "РГ", что электронному голосованию он пока не доверяет. "Я знаю про дистанционное голосование, но живу рядом и считаю, что прийти на участок и воспользоваться обычным бюллетенем - надежнее", - отметил он.