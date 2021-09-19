Министр юстиции открыл в Москве новый исправительный центр

Министр юстиции Константин Чуйченко открыл первый в Москве исправительный центр для осужденных к принудительным работам, построенный по новой технологии. Планируется, что в перспективе там удастся собрать до двух тысяч работников, которые могут быть направлены на московские стройки.

Центр открыт в Зеленограде. В таких центрах размещаются осужденные к принудительным работам. Принудительные работы - это не лишение свободы, а исправительный центр - не зона. Осужденный, хотя и вынужден уехать из дома, все-таки не становится заключенным. Он живет в общежитии, ходит на работу. Ему не запрещено пользоваться мобильным телефоном и заглядывать в интернет.

Но, в отличие от вольных сотрудников, осужденный не может после работы расслабиться и выпить, и тем более ему нельзя загулять до утра в ночном клубе. Вечером он обязан явиться трезвым в общежитие и отметиться у гражданина начальника. За употребление алкоголя положены санкции вплоть до того, что гуманное наказание могут заменить на лишение свободы.

На принудительные работы суд может направить сразу - за какое-то нетяжкое преступление, например, неуплату алиментов.

В таком случае осужденному выдадут деньги на билеты и он своим ходом доберется до исправительного центра. Также суды могут заменить заключенному, отбывающему наказание в колонии, оставшийся срок на принудительные работы. Тогда человека освободят прямо в колонии, а на руки ему выдадут билеты до исправительного центра.

Как сообщил министр юстиции Константин Чуйченко, в России порядка 182 тысяч осужденных имеют право на замену наказания в виде лишения свободы на принудительные работы.

Ведомство уже много лет разрабатывает проекты по трудоустройству осужденных к принудительным работам на стройках и крупных предприятиях.

Центр, открытый в Зеленограде, построен по специальной технологии. Как подчеркнул глава минюста, новая модульная конструкция исправительных центров позволяет принимать экономически эффективные проектные решения. Что дает основания к последующему тиражированию подобных объектов и их повсеместному распространению на территории России. Проще говоря, такие центры можно будет разворачивать достаточно быстро там, где есть потребность в рабочих руках. Например: на строительстве БАМа. То, что такие и многие другие проекты обсуждаются, "РГ" писала не раз. Как сообщил Константин Чуйченко, сейчас в открытом исправительном центре могут отбывать наказание 186 человек.

Однако, как пояснили представители Федеральной службы исполнения наказаний, в ближайшей перспективе планируется увеличение исправительного центра до 422 человек, а в дальнейшем - до двух тысяч осужденных.

Директор ФСИН России Александр Калашников особо отметил, что данный исправительный центр - первый крупный проект по привлечению в рамках одного исправительного центра большого количества осужденных на объектах капитального строительства.

Здание было построено благодаря государственно-частному партнерству со строительной компанией, которая является участником программы реновации жилого фонда в Зеленоградском округе Москвы. Общая площадь здания составляет более 900 квадратных метров, рассказали в тюремном ведомстве. Так что осужденные к принудительным работам будут привлечены к строительству домов в рамках реновации.

Для проживания работников созданы комфортные условия. Центр не тюрьма. И даже не казарма. Это общежитие. Люди живут в комнатах по четыре человека. На окнах жалюзи. Не решетки. На каждую комнату выделен один холодильник. Есть бытовые комнаты с гладильными досками и стиральными машинками. Естественно, есть туалеты и душ. Еду осужденные готовят себе сами. Для этого выделены специальные комнаты, где можно приготовить и поесть. По сути такой центр - социальное общежитие с очень хорошими условиями.

В рамках ранее заключенных соглашений с жилищными и строительными организациями Москвы, осужденные к принудительным работам уже занимаются благоустройством территории, осуществляют ремонт автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства. А также выполняют работы по строительству, отделке и ремонту объектов недвижимости.

Как сообщил начальник управления ФСИН по Москве Сергей Мороз, до этого с октября 2020 года в столице действовал лишь созданный на территории переданной столице колонии-поселения в Зеленограде участок, рассчитанный на содержание 21 осужденного. Они трудились в госучреждениях "Жилищник" и "Автодор", выполняя работы по благоустройству города.

"Этот опыт имел положительный результат, который вызвал огромный интерес у предприятий, особенно у тех, кто испытывает дефицит в рабочих строительных специальностей", - сообщил глава УФСИН.

Так что вполне возможно, что мы скоро привыкнем видеть с метлами во дворах злостных алиментщиков, а с мастерками на стройках - нарушителей правил ДТП. И наоборот.

ФСИН изучает, сколько жителей Москвы, отбывающих наказание в других регионах, имеют необходимые специальности, чтобы переехать в исправительныей ценры столицы, если суды удовлетворят ходатайства о замене вида наказания. В целом около 5 тысяч осужденных в местах лишения свободы - это москвичи, у которых уже есть право просить о переводе на принудительные работы. И порядка 6 тысяч - жители Подмосковья.