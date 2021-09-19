Общественный штаб: Нарушений во время голосования не зафиксировано

Нарушений во время голосования не зафиксировано, сообщила журналистам замруководителя Общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Кириллова:

"Мы с вами работаем уже третий день и третий день проходит в штатном режиме. Мы не видим никаких серьезных нарушений, что, конечно, не может не радовать.

Выборы сегодня проходят спокойно. Жалоб к настоящему времени не поступало. Были отмечены определенные моменты с участков - это отсутствие определенного алгоритма проведения надомного голосования. Но представители всех партий, которые присутствовали, которые обращались с замечаниями, все склонны к тому, что выборы проходят достаточно чисто, открыто и ясно".

Ранее отмечалось, что и во второй день голосования в Москве в столице не было забраковано ни одной урны с бюллетенями.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.