Общественный штаб: Партии отметили чистоту выборов в Москве

Представители всех партий, участвующих в трехуровневых выборах в столице, признали чистоту и прозрачность кампании. Об этом заявила замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Ольга Кириллова.
"Никаких серьезных нарушений мы не зафиксировали, жалоб не поступало", - подчеркнула Ольга Кириллова.
Вопросы возникли только по алгоритму надомного голосования. Как подчеркнули в штабе, количество надомников достигло 220 тысяч, тогда как на прошлых кампаниях такой формат выбирали примерно 140 тысяч горожан. Повышение количества общественники связали с пандемией.
Ранее сообщалось, что Общественный штаб намерен провести проверку надомного голосования. Наблюдатели предложили пересмотреть регламенты процедуры для последующих кампаний.