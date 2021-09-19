Общественный штаб: Партии отметили чистоту выборов в Москве

Представители всех партий, участвующих в трехуровневых выборах в столице, признали чистоту и прозрачность кампании. Об этом заявила замглавы Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Ольга Кириллова.

"Никаких серьезных нарушений мы не зафиксировали, жалоб не поступало", - подчеркнула Ольга Кириллова.

Вопросы возникли только по алгоритму надомного голосования. Как подчеркнули в штабе, количество надомников достигло 220 тысяч, тогда как на прошлых кампаниях такой формат выбирали примерно 140 тысяч горожан. Повышение количества общественники связали с пандемией.

Ранее сообщалось, что Общественный штаб намерен провести проверку надомного голосования. Наблюдатели предложили пересмотреть регламенты процедуры для последующих кампаний.