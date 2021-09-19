Расшифровка итогов электронного голосования началась в Москве

Только что в Общественном штабе по наблюдению за выборами в Москве началась расшифровка результатов электронного голосования.

Для этого на специальном компьютере был собран так называемый ключ расшифрования. Это программный код, ранее разделенный на семь флешек и переданный хранителям - известным общественным деятелям.

"Мы ожидаем, что все технические процессы до начала расшифровки итогов должны занять около полутора часов", - отметил руководитель группы разработчиков системы электронного голосования Артем Костырко.

Напомним, что для участия в онлайн-голосовании на выборах депутатов Госдумы, довыборах в Мосгордуму по двум округам и муниципальным выборам в районе Щукино зарегистрировались более 2 миллионов человек. Явка в онлайне составила 96,5 процента.