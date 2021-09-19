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19.09.2021 13:51
Рубрика: Экономика

Ресторатор Васильчук: "Миллион призов" увеличил число гостей на треть

Текст: Сергей Бабкин

Традиционная акция "Миллион призов" дала столичному общепиту примерно треть новых гостей. Об этом во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве рассказал ресторатор Алексей Васильчук.

"В прошлый раз, когда в городе разыграли "Миллион призов", порядка 10 процентов выручки ресторанов сделали как раз победители акции", - добавил Алексей Васильчук, предложив сделать такие акции традиционными.

Напомним, что во время избирательной кампании 2021 года баллы "Миллиона призов", эквивалентные купонам на определенную сумму, разыграли среди 2 миллионов москвичей. Одним из обладателей приза в 10 тысяч баллов стал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

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