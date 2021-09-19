Новости

Милорад Додик и Новак Джокович спели на свадьбе у легенды сербского дзюдо 18:42
Под Ярославлем члены УИК добрались до избирателей на тракторе 18:31
Сенатор Инна Святенко: Выборы в Москве стали спокойнее 18:19
Профессор Петр Чумаков рассказал, кому не страшен коронавирус 18:10
Явка на выборах в Кузбассе составила почти 70 процентов 17:59
Явка на выборы в Москве превысила 43% 17:56
На испанском острове Пальма произошло извержение вулкана 17:48
В ближайшие часы в Москве ожидается резкое усиление ветра 17:27
На что обратить внимание в выписке ЕГРН при покупке недвижимости 17:17
Жерар Депардье проголосовал в посольстве РФ в Париже 17:16
В Осетии прошли выборы на самом высокогорном избирательном участке РФ 17:10
Эксперт отметил надежность и прозрачность онлайн-голосования 17:03
Подведены итоги первых российско-французских переговоров по шампанскому 16:56
В Москве побит рекорд явки на онлайн-голосование 16:48
Матвиенко оценила решение о выплатах 50 тысяч рублей всем блокадникам 16:31
Центральную Россию ждет аномальное похолодание со снегом 16:29
Представители России и США обсудили вопрос о вмешательстве в выборы 16:22
Явка на выборах в Подмосковье превысила 37 процентов 16:19
В Петербурге проголосовали Михаил Боярский и Лариса Луппиан 16:08
На участках в Бразилии начались выборы депутатов Госдумы 16:03
Европейские эксперты оценили выборы в России 15:37
Ученые обнаружили возможных виновников пандемии коронавируса 15:36
Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии 15:16
Дмитрий Песков отдаст выигрыш "Миллиона призов" на благотворительность 15:12
В Роспотребнадзоре исключили новую волну коронавируса из-за штамма "мю" 15:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 18:19
Рубрика: Власть

Сенатор Инна Святенко: Выборы в Москве стали спокойнее

Текст: Сергей Бабкин

Выборы в Москве проходят гораздо спокойнее, чем в предыдущие годы. Такое мнение выразила член Совета Федерации Инна Святенко во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами.

"Эта компания показала, что жители России устали от хайпа, - считает Инна Святенко. - Они смотрят на то, настолько предложения кандидатов долгосрочны и подкреплены".

Фото: vk.com/public127899605
Нескучные выборы: коты-наблюдатели и парусник для голосования

В то же время трехдневное голосование дало возможность выразить волеизъявление всем желающим, в том числе и дачникам. "Многие успели проголосовать в пятницу и спокойно уехать за город", - подчеркнула сенатор.

Инна Святенко также отметила удобство электронного голосования, которое выбрали 2 миллиона москвичей. "Я сама воспользовалась этой возможностью и отдала свой голос прямо из рабочего кабинета", - добавила член Совфеда.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Памфилова предложила установить неделю школьных каникул для проведения выборов
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья США
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств