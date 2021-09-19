Сенатор Инна Святенко: Выборы в Москве стали спокойнее

Выборы в Москве проходят гораздо спокойнее, чем в предыдущие годы. Такое мнение выразила член Совета Федерации Инна Святенко во время посещения Общественного штаба по наблюдению за выборами.

"Эта компания показала, что жители России устали от хайпа, - считает Инна Святенко. - Они смотрят на то, настолько предложения кандидатов долгосрочны и подкреплены".

В то же время трехдневное голосование дало возможность выразить волеизъявление всем желающим, в том числе и дачникам. "Многие успели проголосовать в пятницу и спокойно уехать за город", - подчеркнула сенатор.

Инна Святенко также отметила удобство электронного голосования, которое выбрали 2 миллиона москвичей. "Я сама воспользовалась этой возможностью и отдала свой голос прямо из рабочего кабинета", - добавила член Совфеда.