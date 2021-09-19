Новости

В столице отремонтировали здание кордегардии Пресненской заставы 15:38
Европейские эксперты оценили выборы в России 15:37
Ученые обнаружили возможных виновников пандемии коронавируса 15:36
Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии 15:16
Дмитрий Песков отдаст выигрыш "Миллиона призов" на благотворительность 15:12
В Роспотребнадзоре исключили новую волну коронавируса из-за штамма "мю" 15:10
Медведев проголосовал на выборах в Госдуму онлайн 15:07
Головин забил первый мяч за "Монако" в чемпионате Франции-2021/22 15:05
Политолог Марков: Голосование на дому должно сохраниться навсегда 14:54
Собянин оценил ход работ в рамках масштабной реконструкции ВДНХ 14:49
Командование США поздравило своих летчиков изображением российских Су-27 14:42
Французский политолог назвал Россию лидером цифровой демократии 14:37
Патриарх Кирилл призвал не стесняться своей веры ни перед кем 14:30
В Израиле задержаны все заключенные, бежавшие из тюрьмы строгого режима 14:25
МИД РФ: Голосование на зарубежных участках проходит спокойно 14:23
Синоптик Тишковец: В понедельник Москву ждет сильнейший за 73 года ливень 14:22
Общественный штаб: Нарушений во время голосования не зафиксировано 14:15
В США отзывают все партии препарата от курения из-за риска рака 14:08
Ресторатор Васильчук: "Миллион призов" увеличил число гостей на треть 13:51
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии 13:39
Явка на электронных выборах в Ярославской области превысила 90 процентов 13:23
Оперштаб: В Москве выявлено 2 376 новых случаев COVID-19 13:10
Памфилова: На 45 участках признаны недействительными 7465 бюллетеней 13:10
Явка избирателей на онлайн-выборы в Москве достигла 90% 12:58
Футбольный клуб из КБР пришел на выборы в полном составе 12:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 14:22
Рубрика: Общество

Синоптик Тишковец: В понедельник Москву ждет сильнейший за 73 года ливень

Текст: Сергей Жуков

Треть месячной нормы осадков может выпасть в столице 20 сентября, сообщил в своем Instagram-аккаунте ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, такого сильного дождя в этот день не было как минимум 73 года, а то и больше. Сопоставимые дожди, но меньшей интенсивности, отмечались после 1948-го только в 1952 и 1959 годах.

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости
В Подмосковье объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности

- В понедельник будет задувать промозглый северо-восточный ветер с мгновенными порывами до 17 метров в секунду, - рассказал Тишковец. - Температура воздуха в столице ночью составит всего плюс 3-5, а в дневные часы не превысит плюс 5-7.

По словам синоптика, среднесуточная температура воздуха в Москве составит около плюс 5. Такие показатели больше характерны климату 16-го октября.

В Московской области больше всего дождей ожидается в западных, юго-западных и южных районах.

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Байден и Макрон обсудят контракт по подлодкам для Австралии
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России
Россия и Франция проведут переговоры из-за спора о шампанском
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья США
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов