Синоптик Тишковец: В понедельник Москву ждет сильнейший за 73 года ливень

Треть месячной нормы осадков может выпасть в столице 20 сентября, сообщил в своем Instagram-аккаунте ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, такого сильного дождя в этот день не было как минимум 73 года, а то и больше. Сопоставимые дожди, но меньшей интенсивности, отмечались после 1948-го только в 1952 и 1959 годах.

- В понедельник будет задувать промозглый северо-восточный ветер с мгновенными порывами до 17 метров в секунду, - рассказал Тишковец. - Температура воздуха в столице ночью составит всего плюс 3-5, а в дневные часы не превысит плюс 5-7.

По словам синоптика, среднесуточная температура воздуха в Москве составит около плюс 5. Такие показатели больше характерны климату 16-го октября.

В Московской области больше всего дождей ожидается в западных, юго-западных и южных районах.