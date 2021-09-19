Смоленский губернатор проголосовал на дому из-за травмы ноги

Глава Смоленской области Алексей Островский принял участие в выборах у себя дома. Политик ограничен в передвижении из-за серьезной травмы ноги.

Члены избирательной комиссии в средствах индивидуальной защиты доставили ящик для голосования на дом к губернатору. Тот тоже встретил гостей в маске.

- Даже находясь на больничном, считаю своей прямой обязанностью отдать свой голос на выборах в Государственную думу РФ очередного созыва. Считаю, что воспользоваться правом голоса должен каждый гражданин Российской Федерации, - заявил Островский после голосования. Слова губернатора приводит пресс-служба регионального правительства.

В конце августа смоленский губернатор получил получил сложный перелом правой ноги, играя в баскетбол. После трех операций Островский долечивается дома.

По данным облизбиркома на 12 часов воскресенья явка избирателей в регионе составила 30,32 процента. Наибольшую активность показал Холм-Жировкой район, где проголосовало более 56 процентов жителей, обладающих правом голоса.