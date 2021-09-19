Собянин оценил ход работ в рамках масштабной реконструкции ВДНХ

ВДНХ остается крупнейшим центром отдыха москвичей. Об этом сказал мэр Москвы Сергей Собянин, осмотрев ход реконструкции главной выставки страны. И отметил: "ВДНХ продолжает жить, несмотря на пандемию, несмотря на сложности. В выходные дни здесь бывает до четверти миллиона населения. На сегодняшний день ВДНХ, пожалуй, - самый посещаемый парк в нашей стране".

По его словам, в этом году завершены практически на 99% работы по созданию новой инженерной инфраструктуры и благоустройства на более чем 300 гектарах ВДНХ. "Внешний вид, ландшафт ВДНХ приобрели не только первозданный вид, но и значительно улучшили по качеству свои видовые характеристики. Лицо ВДНХ серьезно изменилось в лучшую сторону", - подчеркнул градоначальник.

Собянин заявил, что закончилась и научная реставрация 23 уникальных объектов культуры на территории ВДНХ. В одном из них, павильоне "Геология", где он, в частности, побывал, будет уникальный биологический музей. Сегодня также открывается музей леса, открылась школа верховой езды - конная школа, которая будет еще развиваться. Но там уже есть открытый манеж. Через пару лет появится и закрытый манеж, добавил глава города.

По его словам, в 2021 году должны закончится основные работы в центральном павильоне ВДНХ. "Этот проект реализуется совместно с Третьяковской галереей. Из больших строек: видно уже со всех сторон Москвы большое колесо обозрения. Это будет самое большое обзорное колесо в Европе", - сказал Собянин.

Кроме того, на территории ВДНХ продолжается строительство выставочного пространства и детского развлекательного центра.