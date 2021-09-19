Определены победители нового розыгрыша квартир и машин среди голосующих онлайн

Второй розыгрыш призов среди проголосовавших на онлайн-выборах в столице прошел в прямом эфире телеканала "Москва-24".

Пять победителей акции #ВыбираемВместе программы "Миллион призов" выиграли по однокомнатной квартире.

Розыгрыш организаторы провели среди проголосовавших с 20:00 17 сентября до 20:00 18 сентября. Победителей определил генератор случайных чисел. Ими стали участники с этими кодами: 3435660589,1970522607, 3852386154, 1074736441, 2763457473.

Победный код из смс-сообщения нужно активировать до 30 сентября на сайте ag-vmeste.ru.