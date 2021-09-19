В Москве явка на онлайн-выборы достигла 85 процентов

Явка на онлайн-голосовании в Москве за день до окончания кампании достигла 85 процентов. Об этом утром в воскресенье сообщили представители Общественного штаба по наблюдению за голосованием.

По данным сотрудников штаба, за минувший вечер и ночь, когда избирательные участки были закрыты, со своих гаджетов проголосовали еще 100 тысяч москвичей. Таким образом, общее количество проголосовавших в онлайне достигло 1,7 миллиона. А зарегистрировалось на электронные выборы два миллиона человек.

Ранее сообщалось, что никаких нарушений на выборах в Москве за последние два дня зафиксировано не было. При этом были проверены множественные сообщения из соцсетей, но ни одно из них не подтвердилось.