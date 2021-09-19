В Москве количество избирателей на участках превысило миллион

Количество москвичей, пришедших на участки для голосования, превысило миллион. Об этом сообщили в Общественном штабе по наблюдению за голосованием.

"По состоянию на 10.00 воскресенья на участки пришли 1 миллион 59 тысяч избирателей", - заявили представители штаба.

В то же время количество онлайн-избирателей, получивших бюллетени, стремится к 2 миллионам, явка в электронном сегменте составляет почти 90 процентов. Общая явка с учетом классического голосования превысила 36 процентов.

Ранее политологи озвучили прогноз, согласно которому явка на онлайн и обычные выборы в Москве примерно сравняется к концу дня.