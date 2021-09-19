В Москве побит рекорд явки на онлайн-голосование

Показатель явки на онлайн-голосование в Москве установил рекорд, сообщили в Общественном штабе по наблюдению за выборами в столице.

По состоянию на 16.00 мск избирательные бюллетени через интернет получили 93,3% зарегистрированных избирателей. В общей сложности о дистанционном волеизъявлении заявили более двух миллионов избирателей. В их числе оказались президент Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и другие.

В то же время председатель Мосгорудумы Алексей Шапошников, выступая в Общественном штабе, призвал сохранить обе формы волеизъявления. "Для многих посещение избирательных участков стало уже семейным ритуалом", - подчеркнул глава столичного парламента.