В Москве возложили цветы к памятнику Столыпину

Новости

Памфилова рассказала о подтвержденных фактах вбросов бюллетеней 12:46
ЦИК изучит сигналы о нарушениях, полученные с помощью видеокамер 12:45
Французский политик пожелал Парижу скорее признать Крым российским 12:36
В ЦИК показали, что вбросить бюллетени в урну очень сложно 12:33
Патриарх Кирилл освятил собор Александра Невского в Волгограде 12:25
Валентина Матвиенко проголосовала на выборах в Петербурге 12:23
"ПСЖ" опроверг информацию, что Месси получает 30 миллионов евро в год 12:20
Полпред президента в УрФО поблагодарил жителей за активность на выборах 12:20
Космонавт рассказал о голосовании на МКС: Проблем у нас не было 12:12
Россияне рассказали, сколько времени им нужно на отпуск 12:12
ЦИК: Подводить итоги выборов начнут после 21:00 в воскресенье 11:57
ОП: Число фейков о выборах сократилось в два раза 11:40
Второй модернизированный бомбардировщик Ту-160М поднялся в воздух 11:34
Продлен период для возмещения затрат компаний на профилактику COVID-19 11:33
Песков про выигрыш в "Миллионе призов": Пока не знаю, нужно проверить 11:29
Парламент КЧР избрал главой республики Рашида Темрезова 11:21
В Греции открылись участки для голосования на выборах в Госдуму 11:01
В Индонезии ликвидирован самый разыскиваемый в стране террорист 10:48
В ЦИК заявили о DDoS-атаках на ресурсы комиссии и сайт онлайн-голосования 10:41
СМИ: ЦРУ поздно предупредило Пентагон о целях атаки беспилотника в Кабуле 10:40
Песков выиграл 10 тысяч рублей в "Миллионе призов" 10:37
Политолог Алексей Чеснаков: Голосование "ногами" становится архаичным 10:29
Путин поздравил участников восстановления собора Александра Невского в Волгограде 10:26
Корреспондент "РГ" отдала голос на выборах депутатов ГД и губернатора 10:26
Названы российские города, в которые стало дешевле летать 10:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Утвержден перечень услуг, за которые можно получить вычет "на спорт"
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Верховный суд России защитил право человека на самооборону
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
19.09.2021 11:43
Рубрика: Общество

В Москве возложили цветы к памятнику Столыпину

Текст: Андрей Васянин
В Москве прошли памятные мероприятия, посвященные 110-летию со дня смерти Петра Аркадьевича Столыпина. Почтить память одного из важнейших людей в истории страны в 20 веке у памятника на площади Свободной России в минувшую субботу собрались писатели, депутаты, художники, театральные и общественные деятели.
Фото: Константин Завражин/РГ Фото: Константин Завражин/РГ
Фото: Константин Завражин/РГ

- Дата скорбная, но значимая, - говорил перед началом встречи один из ее инициаторов, писатель и драматург Святослав Рыбас, автор книги в серии ЖЗЛ о премьер-министре России, выдержавшей 8 переизданий. - Будь жив Столыпин, возможно, он предотвратил бы войну с Германией, как предотвратил войну с Австро-Венгрией, а доведи он до конца аграрную реформу, Россия стала бы просто непобедимой.
Находка из архива: Столыпин заказал собственную смерть?!

Человек, готовый идти до конца и отдать жизнь за интересы своей страны. И смотрящий ни вверх, ни вниз, а вперед, за горизонт ("Дайте государству 20 лет покоя, и вы не узнаете России", - говорил Столыпин). Таким видел памятник один из авторов идеи его создания, председатель Фонда изучения наследия П.А Столыпина Павел Пожигайло, открывший встречу. Такой бронзовый премьер-министр и был в 2012 году поставлен на площадке у Дома правительства на пересечении Краснопресненской набережной и Конюшковской улицы.

- Пять тысяч переводов со всей страны пришло на счет строительства памятника, - рассказывал Пожигайло, открывший небольшой митинг у постамента перед возложением цветов, а пришедшие на встречу скульпторы, авторы памятника братья Плохоцкие и Салават Щербаков вспоминали, как прорабатывали источники в поисках художественных решений и думали, как увязать памятник с окружающей его архитектурой.

Фото: Константин Завражин/РГ

Собравшиеся делились впечатлениями от встреч с наследием Столыпина и размышлениями о его роли в сегодняшнем мире. Президент Саратовского государственного технического университета Дмитрий Аяцков, пришедший на встречу с охапкой бордовых роз, рассказывал, как в 1996 году, будучи губернатором Саратовской области (как некогда Столыпин), ставил бюст политику в селе Столыпино. При участии потомка поэта, директора Национального лермонтовского центра в Середниково и председателя Общественного совета при Министерстве культуры РФ Михаила Лермонтова в Середникове была открыта мемориальная комната П.А.Столыпина.

- Столыпин интересен сегодня тем, что пытался соединить идеи солидарности общества и реальной экономики, - говорил на встрече художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков. Историческая драма Святослава Рыбаса о Петре Столыпине "У премьер-министра мало друзей" идет сегодня в театре с аншлагами.

Фото: Константин Завражин/РГ
В регионах Общество История Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Единый день голосования-2021
Единый день голосования-2021
Чижов назвал доклад ЕП вмешательством во внутренние дела России
Россия и Франция проведут переговоры из-за спора о шампанском
Crew Dragon с непрофессиональным экипажем приводнился у побережья США
BBC: У детей в четырех странах выявлен новый респираторный вирус RSV
Как отличить COVID-19 от ОРВИ и гриппа и "вытесняет" ли ковид другие вирусы
Верховный суд разъяснил порядок пересчета алиментов