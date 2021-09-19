В Москве возложили цветы к памятнику Столыпину

В Москве прошли памятные мероприятия, посвященные 110-летию со дня смерти Петра Аркадьевича Столыпина. Почтить память одного из важнейших людей в истории страны в 20 веке у памятника на площади Свободной России в минувшую субботу собрались писатели, депутаты, художники, театральные и общественные деятели.

- Дата скорбная, но значимая, - говорил перед началом встречи один из ее инициаторов, писатель и драматург Святослав Рыбас, автор книги в серии ЖЗЛ о премьер-министре России, выдержавшей 8 переизданий. - Будь жив Столыпин, возможно, он предотвратил бы войну с Германией, как предотвратил войну с Австро-Венгрией, а доведи он до конца аграрную реформу, Россия стала бы просто непобедимой.

Человек, готовый идти до конца и отдать жизнь за интересы своей страны. И смотрящий ни вверх, ни вниз, а вперед, за горизонт ("Дайте государству 20 лет покоя, и вы не узнаете России", - говорил Столыпин). Таким видел памятник один из авторов идеи его создания, председатель Фонда изучения наследия П.А Столыпина Павел Пожигайло, открывший встречу. Такой бронзовый премьер-министр и был в 2012 году поставлен на площадке у Дома правительства на пересечении Краснопресненской набережной и Конюшковской улицы.

- Пять тысяч переводов со всей страны пришло на счет строительства памятника, - рассказывал Пожигайло, открывший небольшой митинг у постамента перед возложением цветов, а пришедшие на встречу скульпторы, авторы памятника братья Плохоцкие и Салават Щербаков вспоминали, как прорабатывали источники в поисках художественных решений и думали, как увязать памятник с окружающей его архитектурой.

Фото: Константин Завражин/РГ

Собравшиеся делились впечатлениями от встреч с наследием Столыпина и размышлениями о его роли в сегодняшнем мире. Президент Саратовского государственного технического университета Дмитрий Аяцков, пришедший на встречу с охапкой бордовых роз, рассказывал, как в 1996 году, будучи губернатором Саратовской области (как некогда Столыпин), ставил бюст политику в селе Столыпино. При участии потомка поэта, директора Национального лермонтовского центра в Середниково и председателя Общественного совета при Министерстве культуры РФ Михаила Лермонтова в Середникове была открыта мемориальная комната П.А.Столыпина.

- Столыпин интересен сегодня тем, что пытался соединить идеи солидарности общества и реальной экономики, - говорил на встрече художественный руководитель МХАТ им. Горького Эдуард Бояков. Историческая драма Святослава Рыбаса о Петре Столыпине "У премьер-министра мало друзей" идет сегодня в театре с аншлагами.