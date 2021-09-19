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19.09.2021 15:38
Рубрика: Культура

В столице отремонтировали здание кордегардии Пресненской заставы

Текст: Ирина Огилько

Историческое здание кордегардии Пресненской заставы отремонтировали в столице. Это единственная из 18 кордегардий, сохранившаяся до наших дней, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
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Уникальное здание расположено в парке Декабрьского восстания. Долгие годы это здание находилось в аварийном состоянии и использовалось как бытовка. Во время благоустройства парка было решено вернуть зданию исторический облик.

Специалисты обновили инженерные коммуникации, уплотнили грунт и выполнили гидроизоляцию цоколя, привели в порядок фасад, заменили несущие конструкции и покрытие кровли, восстановили дымоходную трубу, выполнили внутреннюю отделку помещений.

Три столетия назад, чтобы торговать в Москве, нужно было уплатить таможенную пошлину и проехать через заставу, границу города. В середине XVIII века такой границей стал Камер-Коллежский вал с 18 кордегардиями. Заставы ликвидировали только в 1852 году.

Кроме этого, во время ремонта на улице Красная Пресня, от Большой Грузинской улицы до улицы 1905 года и на участке Звенигородского шоссе от улицы 1905 года до ТТК общей протяженностью 2,7 км отремонтировали асфальтобетонное покрытие площадью 110 тыс. кв. метров.

Всего этом году запланирован ремонт около 2,8 тыс. объектов дорожного хозяйства общей площадью свыше 23 млн кв. метров. Работы выполнены на 92%.

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