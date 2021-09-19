В Тамбовской области проголосовали три новые семьи

Сразу три пары молодоженов пришли на избирательные участки в Тамбовской области.

Анастасия и Олег Сарычевы из Рассказова в субботу отправились голосовать прямо из ЗАГСа.

- Мы решили выполнить свой гражданский долг. Нам небезразлично будущее нашей страны, поэтому решили даже в свой праздник прийти на избирательный участок. Вчера было не до этого, шла подготовка, тянуть до завтра не стали. Участвуем в выборах практически всегда. Считаем, что голосовать должен каждый гражданин страны, - рассказали молодые люди.

На избирательном участке их встретили с подарками, а глава города Алексей Колмаков отметил, что такое голосование случилось впервые за 95-летнюю историю Рассказова.

Помимо нового состава Госдумы, в регионе выбирают депутатов областного законодательного собрания и муниципальных советов. В Тамбове также проходят повторные выборы депутатов городской думы по двум одномандатным округам.

По данным регионального избиркома, за два первых дня голосования явка оказалась выше средней по стране - 43,24 процента. Нарушений не зафиксировано. На избирательных участках работают более трех тысяч наблюдателей и членов избирательных комиссий. Кроме того, любой желающий старше 18 лет, предъявив паспорт, может следить за чистотой голосования из Центра общественного наблюдения - он открылся в областной библиотеке имени Пушкина.