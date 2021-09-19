Второй день выборов в Москве прошел без серьезных нарушений

И второй день голосования в Москве прошел в спокойном режиме, об этом говорится на сайте Общественной палаты Москвы. В Мосгоризбирком от Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице не поступило ни одной просьбы по аннулированию урн с бюллетенями.

Напомню, за ходом голосования следят 16 тысяч наблюдателей. Они работают на участках, а также круглосуточно следят за происходящим, находясь в видеоцентре штаба.

"Все сообщения о возможных нарушениях подробно проверяются", - подчёркивается в сообщении.

Для наблюдателей, работающих на избирательных участках, в этом году разработано приложение "Мобильный наблюдатель". С его помощью они могут мгновенно сообщить о нетипичных ситуациях на участках, а также в режиме онлайн получить консультацию юристов. Обратиться в Общественный штаб наблюдатели также могут по телефону колл-центра.

Выборы в Госдуму проходят с 17 по 19 сентября 2021 года. Более 2 млн человек включены в реестр дистанционного электронного голосования в Москве. Проголосовать онлайн можно в любое время до 20:00 19 сентября.