За первые два дня в столице проголосовал каждый третий москвич

Общая явка на выборах в Госдуму в Москве превысила 34 процента. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов.

Он уточнил, что это данные на 20:00 18 сентября. Явка озвучена с учетом дистанционного электронного голосования.

Выборы в Госдуму, напомним, проходят с 17 по 19 сентября. Жители некоторых районов Москвы также принимают участие в выборах депутатов Мосгордумы и совета муниципальных депутатов Щукина.

В реестр электронного голосования включено более двух миллионов москвичей. Сделать свой выбор еще можно до 20:00 воскресенья.