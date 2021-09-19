Дегтярев лидирует на выборах в Хабаровском крае после обработки 50% голосов

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев лидирует с 57,81% голосов на выборах главы региона после обработки 50,19% протоколов. Это следует из данных информационного центра ЦИК РФ.

Марина Ким, кандидат от "Справедливой России - За правду", набирает 24,31% голосов, за ней идет Владимир Парфенов от "Партии пенсионеров" с 10,24%. Бабек Мамедов, который избирается от партии "Родина", получает 3,28%. Для победы в пером туре кандидат в губернаторы должен набрать как минимум 50% плюс один голос. Сергей Меняйло избран главой Северной Осетии