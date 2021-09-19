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19.09.2021 18:23
Рубрика: Власть

Цифра укажет путь

Управленческие решения принимаются на основе анализа большого массива данных
Текст: Юлия Квитко
Российская газета - Спецвыпуск № 214(8565)
Для поддержки реализации приоритетных задач и проектов и взаимодействия федеральных министерств и ведомств, регионов и организаций в феврале этого года был создан Координационный центр правительства РФ.
Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" находит множество откликов в СМИ и социальных сетях. Фото: Аркадий Колыбалов Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" находит множество откликов в СМИ и социальных сетях. Фото: Аркадий Колыбалов
Реализация нацпроекта "Жилье и городская среда" находит множество откликов в СМИ и социальных сетях. Фото: Аркадий Колыбалов

Это принципиально новая структура, организационно-техническую поддержку которой осуществляет Аналитический центр при правительстве РФ.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Деятельность КЦ основана на применении самых современных цифровых технологий, которые включают систему управления спецпроектами, систему управления рисками социально-экономического развития РФ, мультимодальную систему сбора обратной связи от граждан, систему анализа данных и другие. Как пояснили в Аналитическом центре, большие данные поступают в режиме реального времени, в том числе из государственных информационных систем различного уровня и других источников.

В КЦ работают три группы экспертов. "Получая от правительства задачи из самых разных областей, эксперты декомпозируют и структурируют их так, чтобы ими можно было управлять в проектном режиме", - пояснил заместитель руководителя Координационного центра правительства Дмитрий Годунов. Первая группа экспертов - стратегическая и, соответственно, работает над стратегиями развития проектов. Вторая группа - проектная - отвечает за методологию и работу с проектами в новом формате с использованием передовых технологий. Третья отвечает за решение проблем. "На нее приходятся все актуальные вопросы, по которым требуется быстрое решение. Когда нужно сломать межведомственные барьеры, добраться до данных и на их основе решить проблему", - уточнил Дмитрий Годунов.

Все инциденты разбираются в Ситуационном центре. Спектр задач разнообразный. Это, например, может быть вопрос с обеспечением горячим питанием младших школьников, вакцинация, выплаты медикам, работающим с больными COVID-19, и т.д.

В современном мире свободный доступ к интернету - важный критерий качества жизни

"Мы начинаем с того, что реконструируем схему бизнес-процесса. Когда схема ясна и ясны взаимодействия между участниками, становится понятно, какие данные нужны. Далее строится модель данных, и мы начинаем работать над тем, чтобы данные поступали в систему", - рассказал замруководителя КЦ. По его словам, "магия" заключается в том, чтобы собрать данные из разных источников, привести их в порядок и превратить в аналитический продукт, который будет помогать правительству принимать управленческие решения.

Кроме того, сейчас идет работа над тем, чтобы обеспечить механизм интеграции данных из регионов. "На федеральном уровне Координационный центр уже объединяет всю информацию от ФОИВ. Но, как правило, в регионах задачи намного шире, - пояснил Дмитрий Годунов. - Поэтому мы сейчас работаем над целевой моделью, которая должна объединить все источники данных, что позволит руководству региона иметь комплексный контроль над ситуацией, очень точно и быстро реагировать, быть на самом острие и работать на высокой скорости".

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Одним из главных инструментов координации нацпроектов на местах станет утвержденная регионами стратегия цифровой трансформации. В начале сентября регионы отчитались о готовности таких документов. По словам зампреда правительства Дмитрия Чернышенко: "Теперь у нас есть провязанные между собой федеральные стратегии и стратегии в субъектах, их реализация позволит достичь показателей национальной цели "Цифровая трансформация". Стратегии регионов включают более 4,6 тыс. проектов. "Самые важные направления - это цифровизация госуслуг и переход субъекта на надежную и современную ИТ-инфраструктуру", - уточнил вице-премьер.

В среднем стратегии включают в себя по 10 отраслей, которым регионы будут уделять наибольшее внимание. Максимальное количество направлений цифровизации у Пермского края (18), Чувашии (17), Забайкальского края (16), по 15 отраслей включили Республика Саха (Якутия), Республика Татарстан и Курская область. Работа субъектов страны над собственными планами цифровизации не обошлась без поддержки минцифры. Ведомство провело большую работу по сопровождению стратегий, включая разработку типовой формы, корректировку программ и экспертизу вплоть до их утверждения.

"Особый акцент в документах был сделан на качестве предоставления госуслуг гражданам. Самые востребованные из них будут переведены в электронный вид. В стратегиях также указаны программные продукты на базе отечественных технологий, что является ключевым мероприятием, помогающим обеспечить независимость российской инфраструктуры и защищенность киберпространства", - отметил заместитель директора департамента координации программ и проектов минцифры Юрий Зарубин.

В нашей стране до конца 2023 года цифровая трансформация затронет 40 процентов экономики. Ее пройдут около 650 компаний. И все же главной ее целью заявлено развитие человеческого капитала. Поэтому наряду с официальными источниками освещению и особенностям обсуждения нацпроектов в социальных медиа также придается важное значение. Проводится такой мониторинг также на основе технологий сбора больших данных. Как рассказал президент компании "Крибрум", член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Игорь Ашманов, информподдержка нацпроектов неравномерна: о некоторых рассказывается постоянно, другие же практически не освещаются соцсетями и СМИ.

В то же время активность освещения большинства нацпроектов растет. В случае нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" число официальных публикаций с начала 2020 года выросло вдвое, а в случае проекта "Жилье и городская среда" - почти в четыре раза. А меньше всего освещается нацпроект "Здравоохранение". Это связано с аномально высокой активностью весной 2020 года на фоне начала пандемии. Позже объем публикаций на эту тему резко снизился.

Фото: Михаил Метцель / ТАСС
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Возможность получения обратной связи от населения страны посредством анализа социальных медиа приобретает тем большее значение, что одной из основных задач государства в свете реализации национальных проектов становится устранение цифрового неравенства. В современном мире свободный доступ к интернету, возможность посещать различные информационные ресурсы, общаться в социальных сетях и совершать покупки онлайн - важные критерии качества жизни.

Уже до конца этого года свыше тысячи установленных базовых станций должны обеспечить доступ в сеть во всех малых населенных пунктах. В новых реалиях постковидной эпохи реализация национальных проектов позволит обеспечить наиболее комфортные условия для жизни и работы, а ускорение темпов цифровизации поможет реализовывать самые прогрессивные идеи в максимально сжатые сроки.

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