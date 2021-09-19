Глава Камчатки Владимир Солодов проголосовал на выборах

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов принял участие в выборах депутатов Госдумы и Заксобрания региона, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"Мы только что всей семьей проголосовали​​​. Считаю это принципиально важным, потому что выборы - это проявление гражданской позиции, тот момент, когда мы все определяем будущее нашей страны, нашего края. Мы голосуем за развитие Камчатки, за строительство новых дорог, новых школ, за процветание наших городов и поселков", - заявил Владимир Солодов.

Он пришел на избирательный участок №42 в столице Камчатки с супругой и сыном. Глава региона призвал камчатцев принять участие в выборах и выразить свою гражданскую позицию.

Явка на голосовании в Камчатском крае на 12 часов местного времени составила 29,81 процента .