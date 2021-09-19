Глава Сахалинской области принял участие в Едином дне голосования

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко реализовал свое избирательное право на избирательном участке №323 в политехническом колледже Сахалинского госуниверситета в областном центре, сообщила пресс-служба правительства островного региона.

- Выборы дают каждому возможность решить, каким станет будущее нашей великой России, - отметил Валерий Лимаренко. - Мы создали все условия, чтобы выборы прошли на высоком организационном уровне, в рамках закона, с соблюдением всех мер безопасности, открыто и прозрачно.

Сахалинцы и курильчане голосуют не только на суше. 137 избирательных участков развернуты на судах, которые в дни выборов находятся в плавании.

На Сахалине в этом году работает центр общественного наблюдения. Общественники, представители политических партий, журналисты и просто неравнодушные граждане в режиме онлайн следят за ходом голосования и подсчетом голосов. Выборный процесс контролируют свыше 1,1 тысячи человек.