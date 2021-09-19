Голосование в исправительных учреждениях ЕАО прошло без происшествий

За голосованием осужденных в исправительных учреждениях Еврейской автономии проследили члены общественной наблюдательной комиссии ЕАО.

По словам председателя комиссии Ольги Михна, в учреждениях пенитенциарной системы не зафиксировано принуждения к участию в выборах, а также требований отдать свой голос конкретному кандидату или политическому объединению.

19 сентября специалисты общественной наблюдательной комиссии побывали СИЗО-1 Биробиджана и отметили высокий уровень организации голосования. Были приняты все меры санитарной безопасности. Члены избиркома подробно рассказывали избирателям о правилах голосования и заполнении бюллетеня.

"Всего в учреждении проголосовали 192 человека. Изначально для голосования была одна кабинка. По нашей просьбе было установлено дополнительное место для голосования, после этого процесс пошел более оперативно. Никаких происшествий, нарушений зафиксировано не было", - рассказала Ольга Михна.

Напомним, 19 сентября - финальный день голосования-2021. Жители Еврейской автономной области выбирают депутатов Госдумы и Заксобрания ЕАО. Голосование закончится в 20 часов по местному времени.