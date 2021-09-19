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19.09.2021 05:00
Рубрика: Власть

Губернатор Чукотского АО Роман Копин принял участие в голосовании

Текст: Татьяна Дмитракова

Глава Чукотского автономного округа Роман Копин проголосовал сегодня, 19 сентября, на избирательном участке столицы региона - города Анадыря.

- Любая власть - исполнительная или законодательная - это всегда ответственность. Перед гражданами, перед страной. Третий день мы выбираем тех, кто будет представлять интересы каждого жителя Чукотского АО в Государственной думе РФ и в окружной думе. Во многих районах сегодня выбирают глав, а администрации муниципалитетов - это именно та власть, которая всегда находится ближе всех к людям. Именно поэтому участвовать в выборах так важно, - прокомментировал свое участие в голосовании Роман Копин.

В ДФО явка во второй день голосования превысила 27 процентов

По состоянию на 12.00 19 сентября явка избирателей в Чукотском АО составила 50,51 процента. Активнее всего голосует городской округ Эгвекинот, где на избирательные участки пришли уже 71,05 процента граждан. Три населенных пункта ЧАО - села Нутэпэльмен и Ванкарем в городском округе Эгвекинот и Краснено в Анадырском районе - продемонстрировали 100-процентную явку.

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