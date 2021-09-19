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19.09.2021 15:54
Рубрика: Власть

Избирательные участки закрылись во всех регионах Дальнего Востока

Текст: Екатерина Дементьева

В регионах Дальнего Востока завершились трехдневные выборы федерального и регионального уровней.

Фото: Константин Завражин/РГ
ЦИК: Явка на выборах в Госдуму достигла 40,49%

В 11.00 московского времени избирательные участки закрылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области. В Приморье, Хабаровском крае и ЕАО участки закрылись в 13.00 по мск. Спустя час завершилось голосование в Приамурье, Якутии и в Забайкальском крае. И последним из регионов ДФО в 15.00 по мск ушла на подсчет голосов Республика Бурятия.

Как сообщают РИА Новости, на 18.00 по местному времени в ЕАО проголосовали 59,63 процента избирателей. На Чукотке голосовать пришли 58,89 процента избирателей. Причем три населенных пункта Чукотки показали стопроцентную явку имеющих право голоса.

На Камчатке на участки по данным на 18.00 пришли 38,72 процента избирателей, на Сахалине - 37,28 процента, в Магаданской области явка - почти 41%.

В Приморье явка на 18.00 местного времени составила 39 процента или 566 543 избирателя. В Хабаровском крае - 40,67 процента. В Приамурье - 39,1 процента избирателей.

В Якутии, по данным избиркомов на 18.00, проголосовало 313 500 человек - это 47,33 процента избирателей.

В ДФО явка на 15.00 в третий день голосования превысила 38 процентов

В Забайкальском крае кроме депутатов Госдумы избирали новый состав краевого парламента, также прошли выборы в органы местного самоуправления. Явка на 18.00 в регионе составила 36,16 процента - 280 648 избирателей.

В Республике Бурятия, по данным на 15.00, проголосовали 255 383 человека, это 36,51 процента от общего числа избирателей в регионе.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток Филиалы РГ Восточная Сибирь ДФО Камчатский край ДФО Чукотский АО ДФО Сахалинская область ДФО Магаданская область ДФО Еврейская АО Единый день голосования-2021

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