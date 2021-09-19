Избирательные участки закрылись во всех регионах Дальнего Востока

В регионах Дальнего Востока завершились трехдневные выборы федерального и регионального уровней.

В 11.00 московского времени избирательные участки закрылись на Камчатке, Чукотке, Сахалине и в Магаданской области. В Приморье, Хабаровском крае и ЕАО участки закрылись в 13.00 по мск. Спустя час завершилось голосование в Приамурье, Якутии и в Забайкальском крае. И последним из регионов ДФО в 15.00 по мск ушла на подсчет голосов Республика Бурятия.

Как сообщают РИА Новости, на 18.00 по местному времени в ЕАО проголосовали 59,63 процента избирателей. На Чукотке голосовать пришли 58,89 процента избирателей. Причем три населенных пункта Чукотки показали стопроцентную явку имеющих право голоса.

На Камчатке на участки по данным на 18.00 пришли 38,72 процента избирателей, на Сахалине - 37,28 процента, в Магаданской области явка - почти 41%.

В Приморье явка на 18.00 местного времени составила 39 процента или 566 543 избирателя. В Хабаровском крае - 40,67 процента. В Приамурье - 39,1 процента избирателей.

В Якутии, по данным избиркомов на 18.00, проголосовало 313 500 человек - это 47,33 процента избирателей.

В Забайкальском крае кроме депутатов Госдумы избирали новый состав краевого парламента, также прошли выборы в органы местного самоуправления. Явка на 18.00 в регионе составила 36,16 процента - 280 648 избирателей.

В Республике Бурятия, по данным на 15.00, проголосовали 255 383 человека, это 36,51 процента от общего числа избирателей в регионе.