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19.09.2021 19:41
Рубрика: Общество

Дорога на все времена

Ученые создали уникальный бетон
Текст: Анна Бондаренко (Владивосток)
Российская газета - Спецвыпуск № 214(8565)
Ученые Политехнического института Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в содружестве с исследователями из других российских институтов России, а также Индии и Саудовской Аравии, разработали новый вид бетонной смеси. Этот материал умеет самовосстанавливаться.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На помощь призвали выращенные в лаборатории бактерии Bacillus cohnii. Их в водном растворе добавили в смесь на этапе ее приготовления. До определенного момента - пока в бетоне под действием пресса не появилась трещина - микроорганизмы спали. "Проснувшись", принялись за работу, заполняя образовавшиеся повреждения карбонатом кальция. На ликвидацию трещин толщиной от 0,2 до 0,6 миллиметра им потребовалось 28 дней.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
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Когда к плитам вернулась первоначальная прочность, бактерии снова "уснули".

"Бетон остается конструкционным материалом номер один в мировом строительстве: он дешев, прочен и универсален. Однако со временем он может давать трещины в результате действия различных внешних факторов - влаги, многократного замораживания и размораживания (таких повторяющихся циклов на Дальнем Востоке, к примеру, более ста за год). Когда бетон дал трещину, запускается практически необратимый процесс, который может поставить под угрозу всю конструкцию", - рассказал профессор ДВФУ, инженер Роман Федюк.

По его словам, инновация соответствует современному запросу на подобные "живые" материалы, имеющие способность к самодиагностике и самовосстановлению. Благодаря этим качествам можно существенно снизить затраты на ремонт.

Споры бактерий Bacillus cohnii живут до 200 лет и теоретически способны на столько же продлить срок службы объектов. Это почти в четыре раза дольше обычного.

Материал особенно актуален для строительства в сейсмически опасных районах, где в конструкциях сооружений часто появляются мелкие трещины

Роман Федюк считает, что подобный материал особенно актуален для строительства в сейсмически опасных районах, где в конструкциях сооружений часто появляются мелкие трещины, и на территориях с повышенной влажностью и большим количеством осадков - например, на юге Дальнего Востока, где часто идут косые дожди. Бактерии будут заполнять поры цементного камня, и в него попадет меньше влаги.

В планах ученых - разработка нового вида армированного бетона. Его свойства будут усилены с помощью разных видов бактерий, что позволит ускорить процессы восстановления материала.

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