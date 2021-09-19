В ДФО явка на 12 часов третьего дня голосования превысила 33 процента

Явка избирателей в Чукотском автономном округе на 12 часов местного времени 19 сентября, по данным Центризбиркома, составила 50,51 процента, а в Еврейской автономной области - 48,4. Эти два региона по-прежнему являются лидерами в Дальневосточном федеральном округе.

В третий день выборов-2021 повысилась активность избирателей. В Республике Саха (Якутия) и Магаданской области явка составила 34,98 и 30,85 процента соответственно. В Амурской области и Камчатском крае - 29,95 и 29,81 процента.

В остальных регионах ДФО на 12 часов местного времени проголосовало менее 29 процентов избирателей: 28,66 - в Хабаровском крае, 28,28 - в Приморье, 28,09 - в Сахалинской области, 27,79 - в Забайкальском крае.