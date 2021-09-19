В ДФО явка на 15.00 в третий день голосования превысила 38 процентов

Центризбирком опубликовал данные по явке избирателей в регионах Дальневосточного федерального округа на 15 часов местного времени в финальный день голосования.

За пять часов до окончания выборов в ДФО лидирует Чукотский автономный округ, где на избирательные участки пришло 54,94 процента граждан, внесенных в списки для голосования. Северному региону немного уступает Еврейская автономия, где явка составила 54,03 процента. На третьем месте в ДФО Республика Саха (Якутия) - там уже проголосовало 41,51 процента избирателей.

В остальных регионах ДФО голоса на выборах-2021 отдала примерно треть граждан: 36,06 процента в Магаданской области, 35,53 - в Хабаровском крае, 34,71 - в Амурской области, 34,66 - в Камчатском крае, 34.17 - в Приморском крае, 33,65 - в Сахалинской области, 32,65 - в Забайкальском крае.