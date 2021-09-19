В ДФО явка во второй день голосования превысила 27 процентов

Центризбирком опубликовал итоговые данные второго дня голосования.

В Дальневосточном федеральном округе по-прежнему в лидерах Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область, где за два дня проголосовало 45,91 и 42,29 процента избирателей соответственно.

В Республике Саха (Якутия) явка по данным на 20 часов 18 сентября составила 28,81 процента, в Магаданской области - 27,79. В Республике Бурятия и Камчатском крае проголосовала четверть избирателей - 25,81 и 25,53 процента соответственно.

В остальных регионах ДФО явка превысила 23 процента лишь в Забайкалье (23,04). В Сахалинской области отдали голоса 22,73 процента избирателей, в Приморском крае - 22,28, в Амурской области - 22,07, в Хабаровском крае -21,04 процента.