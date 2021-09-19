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19.09.2021 02:15
Рубрика: Власть

В ДФО явка во второй день голосования превысила 27 процентов

Текст: Александр Филимоненко
Центризбирком опубликовал итоговые данные второго дня голосования.

В Дальневосточном федеральном округе по-прежнему в лидерах Чукотский автономный округ и Еврейская автономная область, где за два дня проголосовало 45,91 и 42,29 процента избирателей соответственно.

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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В Республике Саха (Якутия) явка по данным на 20 часов 18 сентября составила 28,81 процента, в Магаданской области - 27,79. В Республике Бурятия и Камчатском крае проголосовала четверть избирателей - 25,81 и 25,53 процента соответственно.

В остальных регионах ДФО явка превысила 23 процента лишь в Забайкалье (23,04). В Сахалинской области отдали голоса 22,73 процента избирателей, в Приморском крае - 22,28, в Амурской области - 22,07, в Хабаровском крае -21,04 процента.

В регионах Власть Работа власти Внутренняя политика Госфонды и контрольные органы ЦИК Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Чукотский АО ДФО Еврейская АО ДФО Сахалинская область ДФО Якутия ДФО Магаданская область Единый день голосования-2021

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