82-летний житель Башкирии сел на шпагат на избирательном участке

82-летний Николай Саранчин, проголосовав на выборах депутатов Госдумы РФ, сел на шпагат и сорвал овации в избирательном участке в Туймазах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя избирательной комиссии.

Николай Саранчин пришел на избирательный участок № 2987 в Туймазах, заполнил бюллетени и опустил их в урну, а выйдя из кабинки, сел на шпагат. Все присутствующие ему громко и долго аплодировали.

Уточняется, что пенсионер - известный в Туймазах пропагандист здорового образа жизни. Мужчина и зимой, и летом совершает ежедневные пробежки, обливается холодной водой и призывает всех следовать своему примеру.