В Мордовии на выборах проголосовали 56,98 процента избирателей

В регионах Средней Волги назвали промежуточные показатели явки избирателей по состоянию на 15 часов воскресенья. В Мордовии явка составила 56,98 процента избирателей или 336 339 человек.

Напомним, что в республике выбирают не только депутатов Госдумы и местного Госсобрания, но и главу РМ, а также депутатов муниципальных представительных органов. В столице Мордовии Саранске показатель явки составил 42,5 процента.

В Пензенской области, где выбирают губернатора региона, к 15 часам проголосовали 50,29 процента избирателей.

На выборах депутатов Госдумы от Саратовской области явка составила 46,55 процента.

В Самарской области на 15 часов по московскому времени к урнам явились 38,47 процента избирателей. А в Ульяновской области, где также выбирают главу региона, проголосовали 38,28 процента.