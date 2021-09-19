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19.09.2021 19:25
Рубрика: Общество

Генерация посинела

Волга развивает "чистую" энергетику
Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Спецвыпуск № 214(8565)
Экологи и общественники летом 2021-го отмечали массовые заморы рыбы в Волге.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как объясняют специалисты, при аномальной жаре - температура в регионах, где протекает Волга, несколько недель держалась выше 35 градусов, а иногда столбик термометра подступал к отметке 40 градусов, - рыбе не хватает кислорода. Его "сжирают" миллионы тонн сине-зеленых водорослей.

Фото: Пресс-служба ТГУ
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"На Волге много застойных зон, где вода сильно прогревается, - объясняет директор Тольяттинской специализированной гидрометеорологической обсерватории "Приволжского УГМС" Надежда Карпасова. - Волга "цветет" каждое лето на протяжении 30-40 лет. Сине-зеленые водоросли поднимаются на поверхность размножаться, а на их месте обитания в воде образуются пустоты, лишенные кислорода. По данным Росрыболовства, в 90 процентах случаев рыба гибнет от недостатка кислорода, пять процентов приходится на токсичные вещества и еще пять процентов рыбы погибает от болезней. Когда водоросли отцветают, они вновь опускаются на дно, образуя огромные залежи. В этом году интенсивность цветения была выше, чем когда-либо. Пик пришелся на 2 августа, когда обычно вода в Волге уже очищается".

Специалисты говорят, что самый эффективный способ борьбы с водорослями - это сбор их с поверхности и расчистка русел рек от ила. Варианты борьбы, например, с помощью иных водорослей - хлореллы - показали свою неэффективность в Волге. Также у экологов вызывает сомнение способ решения проблемы с помощью растительноядных рыб - это может даже приводить к еще большему росту сине-зеленых.

Интересно, что тольяттинская компания "Биотехкомп" создала не имеющую аналогов установку для их сбора из полностью отечественных комплектующих. Она представляет собой самодвижущийся понтон с технологическим оборудованием на борту. Разработчики называют ее комбайном. Установка способна собирать одну тонну водорослей за 20 минут в затонах и у берегов. Сбор растений идет с помощью специальной щетки, без воды, тогда как при другом распространенном способе спора - насосами - закачивается вода, поэтому водоросли надо еще "отжимать".

Один кубометр сине-зеленых водорослей дает около 30 "зеленых" киловатт-часов энергии

Ведущий специалист компании Евгений Кутузов говорит, что на установку есть российский патент. И в планах компании получить патент на международном уровне, поскольку аналогов такому оборудованию в мире нет. Установка стоит миллион рублей, и этот проект самоокупаемый. Возможно создать аналогичную установку, которая будет собирать 200 кубометров водорослей в сутки, но вопрос в дальнейшей их быстрой переработке.

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После сбора растений их перерабатывают в специальном биореакторе в органические удобрения. Попутно кубометр сине-зеленых водорослей дает 200 кубометров биогаза (метана) и около 30 "зеленых" кВт/ч энергии.

"Миллионы тонн водорослей могут дать миллиарды кубов газа, - говорит Евгений Кутузов. - То есть это реальный возобновляемый источник энергии, бесконечный ресурс. Да, водоросли можно собирать только два месяца в году, но можно делать их запасы".

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