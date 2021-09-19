Русских набирает более 82% голосов на выборах главы Ульяновской области

Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских набирает 82,23% голосов на выборах главы региона. Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию ЦИК, на данный момент обработано 10,93% протоколов.

За кандидатуру Русских проголосовали 43013 человек. Геннадия Бударина от партии "Зеленые" поддержали 5,6% избирателей. У Сергея Маринина от ЛДПР - 5,25% голосов, Светлана Горева ("Новые люди") набирает 4,72% голосов.

Явка избирателей на выборах в Ульяновской области к 15.00 19 сентября составила 38,28%.