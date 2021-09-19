В Башкирии на выборы пришли 69 процентов избирателей

В Центризбирком Башкирии подвели предварительные итоги явки населения в избирательные участки республики. По данным на 20.00 19 сентября она составила 69 процентов.

Как уточнила секретарь ЦИК РБ Марина Долматова, это приблизительная цифра. Пока сообщается о 2075000 проголосовавших гражданах.

В Уфе свой выбор сделали 67,6 процента избирателей. Средний показатель среди городов республики - 57,7 процента. В районах средний показатель явки составил 78 процентов. Свыше 90 процентов избирателей пришли на участки в Салаватском, Шаранском и Татышлинском районах - 96, 95 и 92 процента соответственно.

Сейчас начался подсчет голосов, уточнили в ЦИК РБ. Напомним, выборы депутатов Госдумы РФ, проходили в течение трех дней с 17 по 19 сентября. В трех избирательных округах выбирали также региональных парламентариев, а в ряде муниципалитетов проходили довыборы депутатов местных советов.