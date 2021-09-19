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19.09.2021 08:30
Рубрика: Власть

В Башкирии за два дня явка на выборах составила 46,36 процента

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан Фото: Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан
Фото: Центральная избирательная комиссия Республики Башкортостан

В Башкирии на 20.00 по местному времени 18 сентября, по данным Центризбиркома республики, проголосовали 1392492 человека, что составляет 46,36 процента от числа включенных в списки.

Фото: https://cikrb.ru/
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При этом желающие все три дня могут следить за ходом выборов благодаря центру общественного наблюдения, а также сообщить о нарушениях в колл-центр для обращений граждан по вопросам голосования.

Как сообщили в пресс-службе региональной общественной палаты, за минувшие два дня в общественный штаб поступило 57 звонков по теме голосования и соблюдению санитарных норм. 17 и 18 сентября центр общественного наблюдения посетили 50 человек, которые посмотрели определенные участки на предмет нарушений избирательных прав граждан.

Как отметила руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Ольга Панчихина, благодаря центру можно объективно оценить работу наблюдателей и членов УИК.

- Во время дежурства в центре мы следим на экранах компьютеров, как идет процесс упаковки сейф-пакетов, как ведут себя наблюдатели, как составляются и подписываются акты, как все кладется в сейф, а участок сдается под охрану. Видеонаблюдение делает все процессы открытыми и прозрачными. При этом ночью наблюдение продолжается, - сказала Ольга Панчихина. - Мы следим за выборами по всей республике.

Фото: Пресс-служба Зилаирского района Республики Башкортостан
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По словам главы штаба, в Уфе на каждом участке избирательной комиссии с утра до вечера работают от трех до восьми наблюдателей от кандидатов, партий и Общественной палаты РБ. Так, в центре общественного наблюдения члены общественного штаба стали свидетелями нескольких свадеб, которые проходили на участке №9 в Уфе. Но при том процесс организации выборов не останавливался, браки регистрировали в соседней комнате, уточнила Панчихина.

Напомним, в Башкирии система видеонаблюдения работает на 40 процентах избирательных участков: на 1320 УИК и 69 ТИК.

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