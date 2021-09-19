В Пермском крае явка на выборах превысила 32 процента

Средняя явка избирателей по Пермскому краю по состоянию на три часа пополудни составляет 32,03 процента или 635 946 человек.

Как сообщили "РГ" в краевой избирательной комиссии, наибольшая активность избирателей фиксируется в Бардымском, Большесосновском муниципальных округах, и Уинском муниципальном округе (52, 51, и 46 процентов соответственно).

Самая высокая явка - в Ленинском (32,07%), Орджоникидзевском (27,56%) и Мотовилихинском районах (26,3%). Явка в Кировском районе составила 26,05 процента избирателей, в Свердловском - 25,64, в Индустриальном районе - 25,52 и в Дзержинском - 24,89 процента.