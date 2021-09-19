В Удмуртии явка на выборах составила 44 процента

В Удмуртии начался подсчет голосов избирателей. В 20:00 по местному времени в республике закрылись все 1172 участка.

По предварительным данным ЦИК, на 18:00 в регионе проголосовали 44,51% избирателей, а это 518 646 жителей. В Удмуртском округе явка составила 45,39%, в Ижевском - 43,71%.

В Удмуртии, как и по всей стране, проходили трёхдневные выборы депутатов Госдумы восьмого созыва. Участки были открыты с 8:00 до 20:00 по местному времени. Около 500 мест для голосования были оборудованы онлайн-камерами видеонаблюдения. Процесс был организован в соответствии с санитарными требованиями: избирателям выдавали маски, перчатки, и одноразовые ручки.