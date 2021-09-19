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19.09.2021 18:48
Рубрика: Общество

В Удмуртии вернули зрение пациенту, повредившему глаз циркулярной пилой

Текст: Оксана Ильина (Ижевск)
Фото: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики Фото: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики
Фото: Министерство здравоохранения Удмуртской Республики

В Удмуртии офтальмологи провели сложную операцию и восстановили зрение пациенту, получившему серьезную производственную травму.

Фото: iStock
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У 58 летнего жителя Глазова в руках сломалась циркулярная пила, деталь которой повредила глаз. Как сообщили в минздраве региона, после оказания первой помощи и лечения в районной больнице, мужчину отправили в республиканскую офтальмологическую клинику. К этому времени травмированным глазом пациент уже почти не видел.

Медики провели сложную комбинированную операцию по удалению мутного хрусталика, сгустка крови и отслойки сетчатки. "Операция прошла успешно и, главное, нам удалось сохранить глаз. Конечно, после такой тяжелой травмы и резкого снижения зрения требовалось время для восстановления", - рассказал хирург Владимир Самарцев.

Сейчас зрение пациента вернулось на 30 процентов. Мужчина ведет активный образ жизни, пояснили в минздраве.

В этом году в Республиканской клинической офтальмологической больнице благодаря появлению высокотехнологичного оборудования возобновили проведение операций по пересадке роговицы по полису ОМС.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия

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