В Удмуртии вернули зрение пациенту, повредившему глаз циркулярной пилой

В Удмуртии офтальмологи провели сложную операцию и восстановили зрение пациенту, получившему серьезную производственную травму.
У 58 летнего жителя Глазова в руках сломалась циркулярная пила, деталь которой повредила глаз. Как сообщили в минздраве региона, после оказания первой помощи и лечения в районной больнице, мужчину отправили в республиканскую офтальмологическую клинику. К этому времени травмированным глазом пациент уже почти не видел.
Медики провели сложную комбинированную операцию по удалению мутного хрусталика, сгустка крови и отслойки сетчатки. "Операция прошла успешно и, главное, нам удалось сохранить глаз. Конечно, после такой тяжелой травмы и резкого снижения зрения требовалось время для восстановления", - рассказал хирург Владимир Самарцев.
Сейчас зрение пациента вернулось на 30 процентов. Мужчина ведет активный образ жизни, пояснили в минздраве.
В этом году в Республиканской клинической офтальмологической больнице благодаря появлению высокотехнологичного оборудования возобновили проведение операций по пересадке роговицы по полису ОМС.