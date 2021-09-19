В Удмуртии вернули зрение пациенту, повредившему глаз циркулярной пилой

В Удмуртии офтальмологи провели сложную операцию и восстановили зрение пациенту, получившему серьезную производственную травму.

У 58 летнего жителя Глазова в руках сломалась циркулярная пила, деталь которой повредила глаз. Как сообщили в минздраве региона, после оказания первой помощи и лечения в районной больнице, мужчину отправили в республиканскую офтальмологическую клинику. К этому времени травмированным глазом пациент уже почти не видел.

Медики провели сложную комбинированную операцию по удалению мутного хрусталика, сгустка крови и отслойки сетчатки. "Операция прошла успешно и, главное, нам удалось сохранить глаз. Конечно, после такой тяжелой травмы и резкого снижения зрения требовалось время для восстановления", - рассказал хирург Владимир Самарцев.

Сейчас зрение пациента вернулось на 30 процентов. Мужчина ведет активный образ жизни, пояснили в минздраве.

В этом году в Республиканской клинической офтальмологической больнице благодаря появлению высокотехнологичного оборудования возобновили проведение операций по пересадке роговицы по полису ОМС.