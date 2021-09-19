ЦИК: Выборы в Иркутской области проходят спокойно

Член Центральной избирательной комиссии России Андрей Шутов, курирующий Иркутскую область, назвал ход выборов в регионе спокойным. Эксперт отметил, что на избирательных участках много наблюдателей, что делает процесс голосования более прозрачным.

"Выборы проходят спокойно и на достойном уровне. В штатном режиме работают как участковые, так и территориальные избирательные комиссии. Конечно, люди перегружены, поскольку выборы проходят в три дня, но это никак не мешает работать должным образом", - приводит облизбирком слова Шутова.

Андрей Шутов уже побывал с рабочим визитом в Тулуне и Нижнеудинске, а сегодня работает в Тайшетском районе.

Отметим, что по итогам двух дней голосования на участки Иркутской области пришло 19,41 процента избирателей, или 357663 человека.